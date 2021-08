Adesso Palamara si butta in politica: “Corro con il mio simbolo alle suppletive per la Camera, ma spero di tornare in magistratura” (Di venerdì 6 agosto 2021) A meno di 48 ore dalla radiazione dalla magistratura, Luca Palamara annuncia il suo impegno in politica, per correre nel collegio di Monte Mario-Primavalle. “Territorio – dice – che rievoca i miei primi passi di giovane ragazzo a livello sportivo”. Seggio rimasto libero alla Camera dei Deputati, dopo la nomina della deputata Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel. La corsa è già pronta con tanto di simbolo ‘civico’. “Sono a disposizione e non c’è una preclusione né per la destra né per la sinistra”. “Non mi sono mai definito né capo espiatorio né ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) A meno di 48 ore dalla radiazione dalla, Lucaannuncia il suo impegno in, per correre nel collegio di Monte Mario-Primav. “Territorio – dice – che rievoca i miei primi passi di giovane ragazzo a livello sportivo”. Seggio rimasto libero alladei Deputati, dopo la nomina della deputata Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel. La corsa è già pronta con tanto di‘civico’. “Sono a disposizione e non c’è una preclusione né per la destra né per la sinistra”. “Non mi sono mai definito né capo espiatorio né ...

