Addio Lukaku | dimissioni Inzaghi? L’allenatore ha un obiettivo

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’che sembra ormai prossimo diha scosso l’ambiente nerazzurro.potrebbe dimettersi?ha unL’sempre già vicino di Romeluha scosso l’ambiente Inter. Oltre ai tifosi e alla dirigenza, tra i più contrariati alla partenza del centravanti belga c’è anche Simonecome riporta il quotidiano Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 Amarezza, delusione e rabbia: il tecnico al suo arrivo a Milano non si aspettava di dover rinunciare ad un elemento fondamentale come ...

Advertising

DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - Glongari : #Inter dopo l’addio di #Lukaku si va dritti su #Zapata dell’#Atalanta come raccontato da @AlfredoPedulla. L’obietti… - sportface2016 : #Inter, #Mazzola: 'Ipotesi #Messi? Sarebbe una grande cosa con l'addio di Lukaku' - diego4all : L'effetto domino è già iniziato con l'addio di Conte, adesso è tutta discesa verso la mediocrità e l'oblio con o se… - skurhavy : RT @pianetagenoa: Prime pagine: Italia, oro nella 20 km. L'addio di Lukaku e Messi - -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Lukaku

Rinnovo o cessione? Dybala è appeso ad un filo tra il ricco rinnovo di contratto, a due zeri, o l'. Sedovesse lasciare l'Inter, allora il club nerazzurro ci proverebbe con tutte le sue ...: corsa al sostituto Molti tifosi dell' Inter sembrano aver già accettato l'ipotesi di undi Romelu. In un momento di crisi economica la proposta arrivata dall'Inghilterra ...Due le possibili alternative. EREDE – L’Inter, in caso di partenza di Lukaku direzione Chelsea, ha già scelto il sostituto. Anche la pista Dzeko è difficile: la Roma, a due settimane dalla partenza de ...A meno che non si presenti alla porta della Fiorentina il famoso pazzo di cui parlava Sammer (Calciomercato.com) TASSO TECNICO – L’unico luogo in cui un eventuale addio di Lukaku non produrrebbe ...