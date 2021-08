Valentino Rossi addio al MotoGp: “E’ difficile” (Di giovedì 5 agosto 2021) Dalle 16 ci sarà una conferenza stampa del campione Valentino Rossi che svelerà la decisione sul suo futuro. I fan sono impazienti di sapere. Valentino Rossi (GettyImages)Il mondo dello sport è impaziente di sapere la decisione in merito al futuro del campione marchigiano Valentino Rossi. Oggi, dalle 16, gli appassionati di motociclismo potranno sapere se Rossi continuerà oppure deciderà di ritirarsi. Dagli ultimi rumors, le voci che si fanno sempre più insistenti lo vedrebbero gareggiare con la Ducati. La partecipazione si realizzerebbe grazie alla ... Leggi su chenews (Di giovedì 5 agosto 2021) Dalle 16 ci sarà una conferenza stampa del campioneche svelerà la decisione sul suo futuro. I fan sono impazienti di sapere.(GettyImages)Il mondo dello sport è impaziente di sapere la decisione in merito al futuro del campione marchigiano. Oggi, dalle 16, gli appassionati di motociclismo potranno sapere secontinuerà oppure deciderà di ritirarsi. Dagli ultimi rumors, le voci che si fanno sempre più insistenti lo vedrebbero gareggiare con la Ducati. La partecipazione si realizzerebbe grazie alla ...

