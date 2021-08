Ultime notizie Riforma Pensioni 2021: dibattito aperto su Quota 41e proposta Tridico (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha fatto ampiamente discutere il nostro ultimo articolo sulle parole di Tridico che ha criticato Quota 41 come forma di pensionamento anticipato. Per il presidente dell’INPS infatti “Quota 41 è una forma di rigidità, come del resto lo era Quota 100. Se si stabilisce una Quota senza differenziare rispetto a lavori concreti e carriere viene fuori una misura iniqua“. Tridico ha proposto invece la sua ricetta per la prossima Riforma delle Pensioni, con un “Uscita a 63 anni con la Quota contributiva mentre la pensione completa scatterebbe ai ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha fatto ampiamente discutere il nostro ultimo articolo sulle parole diche ha criticato41 come forma di pensionamento anticipato. Per il presidente dell’INPS infatti “41 è una forma di rigidità, come del resto lo era100. Se si stabilisce unasenza differenziare rispetto a lavori concreti e carriere viene fuori una misura iniqua“.ha proposto invece la sua ricetta per la prossimadelle, con un “Uscita a 63 anni con lacontributiva mentre la pensione completa scatterebbe ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri er… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Vaccini, superata quota 70 mln di somministrazioni in Italia - lavisionaire1 : RT @TheItalianTimes: ?? ATTACCO HACKER CHIESTO RISCATTO Ultimatum di 72 ore da parte degli #hacker che hanno sferrato l'attacco #informatico… - giulia_eu_ec : RT @TheItalianTimes: ?? ATTACCO HACKER CHIESTO RISCATTO Ultimatum di 72 ore da parte degli #hacker che hanno sferrato l'attacco #informatico… - junews24com : Marchisio non ha dubbi: «Penso questo del ritorno di Allegri alla Juventus» - -