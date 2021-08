Rapinoe, gol olimpico... alle Olimpiadi: direttamente da corner (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Stati Uniti vincono la medaglia di bronzo nel calcio femminile: vittoria 4 - 3 nella finale per il terzo posto contro l'Australia con doppiette di Carli Lloyd e Megan Rapinoe. Una delle reti di ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Stati Uniti vincono la medaglia di bronzo nel calcio femminile: vittoria 4 - 3 nella finale per il terzo posto contro l'Australia con doppiette di Carli Lloyd e Megan. Una delle reti di ...

