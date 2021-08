Pjanic-Juventus: arrivano conferme dalla Spagna (Di giovedì 5 agosto 2021) Lo stallo nella trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli ha indotto la Juventus ad accelerare per riportare a Torino due anni dopo, Miralem Pjanic, ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. La trattativa potrebbe concludersi positivamente già domenica in occasione della sfida tra le due squadre per il trofeo Gamper. Pjanic-Juventus, dunque, avanti a grandi passi. Pjanic-Juventus: di nuovo insieme? Ulteriori conferme in tal senso giungono dalla Spagna, in particolare dal quotidiano sportivo locale Mundo Deportivo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Lo stallo nella trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli ha indotto laad accelerare per riportare a Torino due anni dopo, Miralem, ormai fuori dal progetto tecnico del Barcellona. La trattativa potrebbe concludersi positivamente già domenica in occasione della sfida tra le due squadre per il trofeo Gamper., dunque, avanti a grandi passi.: di nuovo insieme? Ulterioriin tal senso giungono, in particolare dal quotidiano sportivo locale Mundo Deportivo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic Juventus Calciomercato Juventus, Pjanic ha detto sì - Si cerca la formula La Juventus prova a riportare in Italia Miralem Pjanic, che dal canto suo vorrebbe lasciare il Barcellona. Le due società cercano la formula Miralem Pjanic © Getty ImagesLa Juventus prosegue il proprio lavoro sul mercato con particolare attenzione al centrocampo. Al netto della situazione Locatelli con il Sassuolo, va tenuta sempre sotto ...

