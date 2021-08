Perché Charlie Watts dei Rolling Stones si ritira e non va in tour (Di giovedì 5 agosto 2021) Charlie Watts dei Rolling Stones si ritira. Non andrà in tour. Per i fan del gruppo internazionale è un duro colpo ma c’è una spiegazione per un simile gesto. No, Charlie Watts non ha rifiutato il vaccino contro il Coronavirus, come ha fatto Pete Parada degli Offspring (gesto che gli è costata la sospensione dal gruppo, ma c’è un motivo!). Dietro la decisione di Charlie Watts dei Rolling Stones si nascondono motivi di salute. Charlie Watts dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021)deisi. Non andrà in. Per i fan del gruppo internazionale è un duro colpo ma c’è una spiegazione per un simile gesto. No,non ha rifiutato il vaccino contro il Coronavirus, come ha fatto Pete Parada degli Offspring (gesto che gli è costata la sospensione dal gruppo, ma c’è un motivo!). Dietro la decisione dideisi nascondono motivi di salute.dei ...

