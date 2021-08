Milano: Bernardo rassicura, sto benissimo (Di giovedì 5 agosto 2021) "Sto benissimo, mi sono semplicemente seduto all'ombra pochi minuti, ho bevuto una bottiglietta d'acqua e l'attività sul territorio è proseguita regolarmente". Lo precisa Luca Bernardo, candidato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 5 agosto 2021) "Sto, mi sono semplicemente seduto all'ombra pochi minuti, ho bevuto una bottiglietta d'acqua e l'attività sul territorio è proseguita regolarmente". Lo precisa Luca, candidato ...

fattoquotidiano : Conoscevamo molte facce del multi-sfaccettato Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano. Ma non co… - marco_disca : RT @Nellina38303549: EVVIVA PARAGONE! lLcandidato del centrodestra a Milano: 'Sì a obbligo vaccinale per gli insegnanti' - repubblica : Meloni: 'Bernardo può vincere, ha l'appoggio di FdI'. Lui: 'Sarebbe bello una vice donna'. Lieve malore del candida… - GabrieMariste : RT @Nellina38303549: EVVIVA PARAGONE! lLcandidato del centrodestra a Milano: 'Sì a obbligo vaccinale per gli insegnanti' - Zampaglion : RT @Nellina38303549: EVVIVA PARAGONE! lLcandidato del centrodestra a Milano: 'Sì a obbligo vaccinale per gli insegnanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Bernardo Milano: Bernardo rassicura, sto benissimo Lo precisa Luca Bernardo, candidato sindaco del centrosinistra a Milano, in merito al lieve malessere che oggi, durante un incontro con la leader di FdI Giorgia Meloni, l'ha costretto ad assentarsi ...

Green Pass, Meloni "Rischio per il turismo, non scongiura chiusure" Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a Milano nel corso di un incontro elettorale con il candidato sindaco Luca Bernardo. fmo/pc/red

