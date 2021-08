Marchisio: “Juventus ritrovi identità, Allegri scelta giusta” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Credo che la Juve debba trovare un po’ di identità e credo che la scelta di Allegri, che conosce l’ambiente, sia stata quella giusta. Lo abbiamo visto in passato anche con Marcello Lippi. Credo che la Juve abbia, come sempre, una grandissima rosa, e sicuramente tornerà a giocarsi la Champions“. Lo ha detto Claudio Marchisio nel corso della presentazione della UEFA Champions League su Prime Video. “Abbiamo vissuto un anno in cui i calciatori hanno giocato tante partite, in un contesto difficile. Ci sono stati gli Europei, e di certo ci sono giocatori stanchi – ha detto ancora Marchisio ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “Credo che la Juve debba trovare un po’ die credo che ladi, che conosce l’ambiente, sia stata quella. Lo abbiamo visto in passato anche con Marcello Lippi. Credo che la Juve abbia, come sempre, una grandissima rosa, e sicuramente tornerà a giocarsi la Champions“. Lo ha detto Claudionel corso della presentazione della UEFA Champions League su Prime Video. “Abbiamo vissuto un anno in cui i calciatori hanno giocato tante partite, in un contesto difficile. Ci sono stati gli Europei, e di certo ci sono giocatori stanchi – ha detto ancora...

