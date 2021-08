Magnifico Paltrinieri | bronzo nella 10 chilometri

Advertising

LiaCapizzi : Il concerto di Greg. Il suo noto assolo rock questa volta è un magnifico azzardo. L'americano Finke vince con merit… - EnricoTurcato : Un mito, un drago, un fenomeno, un atleta che non abbiamo mai visto. ARGENTO per Gregorio #Paltrinieri. Che fuoric… - r4venclown : RT @abtheart: Ma se #Paltrinieri non avesse avuto la mononucleosi a giugno...ma quanto avrebbe vinto! MAGNIFICO - piacalvi1 : RT @abtheart: Ma se #Paltrinieri non avesse avuto la mononucleosi a giugno...ma quanto avrebbe vinto! MAGNIFICO - da_gianfranco : Buongiorno. Magnifico argento nel Kajak di Manfredi Rizza (K1 200m) ?????????. Ed il grande Paltrinieri fa un'altra im… -

Ultime Notizie dalla rete : Magnifico Paltrinieri

... per l'Italia questa non può non essere anche l'Olimpiade di Gregorio. L'altra medaglia ... ottenendo unargento. Partito non in maniera eccezionale, Rizza ha recuperato anche sul ...Imprendibile il tedesco Wellbrock, che ha impostato i 10 chilometri a suo piacimento,ha retto alla selezione fatta dal tedesco arrivando a giocarsi l'argento allo sprint con l'ungherese ...La medaglia d’oro è andata a Florian Wellbrock, già campione del mondo della 10 km nel 2019 a Gwangju. La medaglia numero 31 per i colori azzurri a Tokyo 2020, la numero 16 di… Leggi ...Gregorio Paltrinieri dà un bacio alla medaglia di bronzo (la prima per un italiano nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi) e sfodera un sorriso che spazza via tutti i cattivi pensieri. Lo avevano ...