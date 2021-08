La variante delta travolge la Thailandia | obitori pieni e corpi nei container

Advertising

AleAntinelli : Paragonare Agosto 2021 ad Agosto 2020 in termini di contagi è mistificare la realtà perché un anno fa non c’era la… - StefanoFeltri : Covid, vaccinati e variante Delta: i pericoli della cattiva informazione della biologa Antonella Viola - disinformatico : Titolo corretto: 'Nonostante variante Delta molto più aggressiva e senza lockdown, morti e ricoveri Covid paragonabili a 1 anno fa.' - romanino48 : RT @RadioSavana: 'Ho fatto due dosi di Pfizer. Ho preso ugualmente la variante Delta dopo mesi. Sono stato prima male e poi malissimo. Mi h… - tiber_h : RT @RadioSavana: 'Ho fatto due dosi di Pfizer. Ho preso ugualmente la variante Delta dopo mesi. Sono stato prima male e poi malissimo. Mi h… -

Per contrastare l'avanzata dellache ha causato un nuovo rialzo dei contagi e per incentivare più persone a vaccinarsi, il governo ha deciso di rendere il green pass obbligatorio per ...Che fare se ci si ammala di Covid - 19 in vacanza o se si viene a contatto con una persona positiva? A causa dell'aumento dei contagi dovuti allamolti turisti potrebbero essere costretti a trascorre la quarantena nel luogo di villeggiatura , in albergo o nei Covid hotel (se presenti). In caso di febbre o altri sintomi sentinella ...(QuiFinanza) Bce: "Verso forte ripresa nel terzo trimestre ma rischi con variante Delta" In tale prospettiva, spiega la Bce, ciò "potrebbe anche comportare un periodo transitorio in cui l'inflazione ...Il Consiglio direttivo della Bce - si legge ancora nel bollettino -"ritiene avviata la ripresa dell'economia dell'area dell'euro ma la pandemia continua a gettare un'ombra su di essa, soprattutto a ...