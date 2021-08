Jacobs | lezione di stile | “Attacchi americani e inglesi? Non mi toccano | vivrò per sempre in Italia”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – “perin”. Dubbi, polemiche, sospetti,di? Marcellse ne frega e tira dritto. “Non miassolutamente, neanche gli rispondo perché gli darei soltanto importanza. So che sono arrivato qui facendo tanti sacrifici, tanto lavoro, sconfitte e delusioni. Mi sonorialzato e rimboccato le maniche. Sono arrivato fin qui solo con il duro lavoro”.dia certa stampa estera che non si capacita dell’impresa compiuta ...

ammette di aver fatto ache dei test sulle tanto contestate scarpe. Risultato? 'Dai dati del computer non abbiamo visto nessuna differenza rispetto a quando usavo le vecchie, è più che altro ...Anche in questo casoha rispedito al mittente ogni tipo di accusa: "Ogni marca ha le scarpe praticamente identiche. Quando me le hanno mandate ho fatto i test e dal Pc non abbiamo visto grandi ...