Fisco | MEF | gettito oltre 213 miliardi nei primi sei mesi

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nel primo semestre 2021, le entrate tributarie sono salite a 213,4di euro, registrando un incremento di circa 27rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+14,5%). Un confronto – sottolinea il MEF – che presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del lockdown e delle conseguenti misure economiche dirette ad affrontare l’emergenza sanitaria. In, i provvedimenti di sospensione e proroga dei versamenti di tributi erariali, emanati nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, hanno influenzato anche ilrelativo aisei ...

Un confronto - sottolinea il- che presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del lockdown e delle conseguenti misure economiche dirette ad affrontare l'emergenza ...... comma 1, del decretodel 21 maggio 2009), a decorrere dal 16 settembre. Tanto premesso, tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato " al 15 settembre 2021 ? i termini dei ...(Teleborsa) - Nel primo semestre 2021, le entrate tributarie sono salite a 213,4 miliardi di euro, registrando un incremento di circa 27 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno ...Manovra occasione per rendere piu' efficiente suo utilizzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - "Acquisito il parere delle autorita' statistiche sulla natura dei due crediti, si deduce che ...