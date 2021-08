Empoli | chiusa la Fi-Pi-Li verso Firenze Camion urta cavalcavia Coda infernale

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nell'urto sono state toccate quattro travi del. I tecnici della società Avr, che cura la manutenzione della strada, sono subito intervenuti ed è stato aperto un cantiere per la verifica dei danni. Cantiere che - informa la Città metropolitana di- ha comportato la chiusura della corsia di marcia in direzione diL'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Empoli chiusa

gonews

La corsia di marcia in direzione Firenze è, restano aperte le altre tre. Lo stesso cavalcavia, circa un anno e mezzo fa, era stato interessato da un incidente simile. 1 - - >- Un ......un escavatore ha urtato con suo carico un cavalcavia al chilometro 26 (via di Carraia a) ... E' statala corsia di marcia in direzione Firenze, mentre restano aperte la corsia di sorpasso ...Samuel Mraz potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dello Spezia. La trattativa con tra l’Empoli e i liguri infatti potrebbe chiudersi a breve e nei prossimi giorni sono pr ...I tecnici stanno eseguendo verifiche all'opera. L'impatto poco dopo le 14 quando un camion che trasportava un escavatore ha urtato con il carico il ponte. Nell'urto sono state toccate quattro travi de ...