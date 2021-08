Amazon Prime Video annuncia la squadra per la UEFA Champions League (Di giovedì 5 agosto 2021) Il team, che include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo, Sandro Piccinini, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti, Gianpaolo Calvarese e Alessia Tarquinio, presenterà la UEFA Champions League su Prime Video in Italia Prime Video trasmetterà in esclusiva, in Italia, le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22 ... Leggi su digital-news (Di giovedì 5 agosto 2021) Il team, che include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo, Sandro Piccinini, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti, Gianpaolo Calvarese e Alessia Tarquinio, presenterà lasuin Italiatrasmetterà in esclusiva, in Italia, le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della, oltre che della prestigiosa Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22 ...

