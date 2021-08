Valeria Sepe è Nedda nei Pagliacci | “Amore e gelosia sono attuali”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il soprano: “affezionata a Torino e al Piemonte, midiplomata al Conservatorio di Cuneo. Ho coperto questo ruolo in sette produzioni, con il Regio abbiamo perfezionato il rapporto fra i coniugi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Sepe

La Stampa

I protagonisti sono(Nedda), Johathan Tetelman (Canio) e Misha Kiria (Tonio). L'incasso della prova generale sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di ...I protagonisti sono:(Nedda), Johathan Tetelman (Canio) e Misha Kiria (Tonio). Questo allestimento sceglie un orientamento che mira al cuore della poetica verista, coniugando nella ...Arriva sul palco estivo del Teatro Regio di Torino, dal 7 al 12 agosto nel Cortile di Palazzo Arsenale, il capolavoro di Ruggero Leoncavallo 'Pagliacci', con la messa in scena di Anna Maria Bruzzese, ...L’incasso della prova generale, venerdì 6 agosto ore 21, alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo ...