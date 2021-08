Tokyo 2020 ciclismo su pista, Villa: “Credevo restasse un sogno, invece si è avverato” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Credevo che restasse un sogno, invece si è avverato”. Questa tutta l’emozione del ct azzurro Marco Villa dopo la medaglia d’oro conquistata dal quartetto azzurro nell’inseguimento maschile a squadre. “Dovevo fare vedere ai ragazzi che ci Credevo, ma non sapevo cosa aspettarmi. Quello che abbiamo fatto in questi due giorni ha fatto venire le gambe molli ai nostri avversari. Quando Pippo è andato avanti ci ho creduto e abbiamo vinto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “cheunsi è”. Questa tutta l’emozione del ct azzurro Marcodopo la medaglia d’oro conquistata dal quartetto azzurro nell’inseguimento maschile a squadre. “Dovevo fare vedere ai ragazzi che ci, ma non sapevo cosa aspettarmi. Quello che abbiamo fatto in questi due giorni ha fatto venire le gambe molli ai nostri avversari. Quando Pippo è andato avanti ci ho creduto e abbiamo vinto”. SportFace.

