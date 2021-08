Superbonus: al via da domani modulo inizio attività (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Un modulo unico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Ununico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata diche, grazie al decreto semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus via Superbonus, per comunicazione di inizio lavori arriva modulo unico valido in tutta Italia C'è poi la massima semplicità: il modulo per la Cila - superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Cosa scrivere Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del ...

Novità Superbonus 110%! Stop nel 2023, ma arriva la CILAS ... di per sé meno vantaggiosa di quella del Superbonus perché avviene in dieci anni, e siano invece spazzati via sconto in fattura e cessione del credito. Ad ogni modo fino a fine anno sarà possibile ...

