SKY - Il Napoli prepara due assalti | i nomi per gli azzurri

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilcontinua are i colpi per il mercato in entrata. Nonostante la necessità di un mercato all'insegna dell'abbattimento dei costi, la società sa di dover rinforzare la rosa azzurra. Proprio per questo motivo Giuntoli & Co continuano a monitorare varie varie piste per i ruoli da rinforzare. Il noto giornalista SKY ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, aggiorna i tifosisulle prossime manovre di calciomercato in entrata. Innanzitutto Di Marzio ribadisce l'interesse della società partenopea per Piero Hincapiè, difensore ecuadoregno classe 2002. Nell’ultima ...

Advertising

sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Napoli, piace Hincapié per la difesa. Ipotesi ritorno di Bakayoko a centrocampo: Il Napoli si muove sul mercato e p… - cn1926it : Le ultime sul mercato del #Napoli (fonte #SKY) - RAFFAELEASCOLE1 : RT @MondoNapoli: Sky - Napoli spuntano due nomi nuovi: uno è un clamoroso ritorno, i dettagli - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il SKY – Il Napoli è interessato a Hincapié. A fine mercato potrebbe to… -

Ultime Notizie dalla rete : SKY Napoli

Dove vederla in TV e in streaming L'incontro Cracovia -sarà trasmesso in diretta televisiva dae andrà in onda in modalità pay per view sul canalePrimafila (canale numero 251 del ...... in totale, Lammers ha disputato diciassette partite e segnato due gol contro Cagliari e. Quest'anno, ci sono molte probabilità che l'Atalanta lo lasci partire per permettergli di acquisire ...Luca Marchetti, giornalista, ha parlato a "Speciale Calciomercato" su Sky Sport: "Il Napoli è interessato al difensore Hincapié del Telleres, costa 10 ...Arrivano delle importanti novità di calciomercato per quello che concerne il Napoli. Gli azzurri sono interessati a Bakayoko.