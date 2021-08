Quando Sandra Mondaini era Sbirulino | diventando un idolo degli anni ’70

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un personaggio ironico e divertente, capace di far ridere e intrattenere tantissimi bambini e non solo con sketch di ogni genere., il pagliaccio interpretato da, conquista il pubblico più giovane in pochissimo tempo e compare in numerosi programmi a tal punto da diventare quasi un peso per la stella della tv italiana a causa della fatica fisica che il ruolo le richiede. Nato nel 1978,raggiunge il culmine del successo negliOttanta,diventa il pilastro di diverse trasmissioni su Canale 5 e Italia 1, come “Buona Domenica” e “Sabato al ...