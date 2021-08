PS5: Sony afferma che la console ora viene venduta non più in perdita (Di mercoledì 4 agosto 2021) Durante un incontro con gli investitori, il Chief Financial Officer di Sony, Hiroki Totoki, ha affermato che il prodotto chiave dell'azienda, ovvero PlayStation 5 standard, non vende più in perdita. Per quanto riguarda PS5 Digital Edition, Totoki ha affermato che è sulla buona strada per compensare la sua perdita con altre vendite di hardware, tra cui periferiche e PlayStation 4. Non solo, ma la società è riuscita a produrre un numero sufficiente di unità PS5 per soddisfare i suoi obiettivi di vendita. In questo periodo abbiamo riportato spesso notizie legate alla mancanza di semiconduttori dovuta alla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Durante un incontro con gli investitori, il Chief Financial Officer di, Hiroki Totoki, hato che il prodotto chiave dell'azienda, ovvero PlayStation 5 standard, non vende più in. Per quanto riguarda PS5 Digital Edition, Totoki hato che è sulla buona strada per compensare la suacon altre vendite di hardware, tra cui periferiche e PlayStation 4. Non solo, ma la società è riuscita a produrre un numero sufficiente di unità PS5 per soddisfare i suoi obiettivi di vendita. In questo periodo abbiamo riportato spesso notizie legate alla mancanza di semiconduttori dovuta alla ...

