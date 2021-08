Politano e Insigne | botta e risposta sul rigore sbagliato a Cracovia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) "Altra bella partita" scrive Matteosu Instagram dopo l' amichevole vinta per 2 - 1 dal Napoli contro il Wisla. E aggiunge tra le risate: " Meno male che c'è Lorenzoche ...

E aggiunge tra le risate: " Meno male che c'è Lorenzoche batte i rigori" . Eh già perché al 30' della partitanon è riuscito a trasformare un calcio di rigore, parato dal portiere ...Senza buona parte dei titolari - mancavano, Di Lorenzo, Meret, Osimhen, Fabian Ruiz, Lozano - , il tecnico ha continuato con gli esperimenti, proponendocentravanti, per esempio, con ...E’ contento della prestazione e del risultato, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. “Abbiamo dato continuità alla preparazione”, commenta così il successo nel test contro il Wisla Cracovia, che segu ...Un grande gol per il momentaneo pareggio a Cracovia, una rete che però fa il paio con l'errore dal dischetto del primo tempo per Matteo Politano. «Altra bella partita» ...