PlayStation Now aumentano gli abbonati compensando il calo di utenti PS Plus (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di oggi Sony ha condiviso una serie di importanti dettagli riguardanti il suo ultimo trimestre finanziario appena trascorso. Tra le varie notizie sappiamo che la società ha distribuito un totale di 10,1 milioni di PlayStation 5 da quando la console next-gen è stata lanciata e, pensando ai prossimi mesi, Sony ha dichiarato che l'obiettivo è di venderne altre 14 milioni prima dello scadere di questo nuovo anno finanziario. Inoltre per la prima volta, secondo i dati condivisi, il numero di abbonati a PlayStation Plus cala di circa un milione, con anche il numero degli utenti attivi mensili che ...

