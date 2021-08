Pazzesco Warholm | sotto i 46' ' Migliora di 76 centesimi i 400 hs

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Una gara oltre l'immaginabile. Lo aveva previsto alla vigilia Edwin Moses, uno che se ne intende, esaminando attentamente una pista che sembra fatta di proposito per far stabilire nuovi primati e ...

Ha realizzato l'incredibile tempo di 45''94, che vuol dire un miglioramento di 76 centesimi rispetto al vecchio primato dello stesso. Roba da rimanere a bocca aperta, e c'è già chi paragona ...Jacobs, 9.80, titolo e record europeo (dopo il 9.84 della semi). Sibilio in finale (47.93). Il suo è il sesto tempo assoluto, nella lista guidata dal norvegese Karsten(47.30). ...Una gara oltre l’immaginabile. Lo aveva previsto alla vigilia Edwin Moses, uno che se ne intende, esaminando attentamente una pista che sembra fatta di proposito per far stabilire nuovi primati (un po ...Sydney McLaughlin ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nei 400 ostacoli donne. L’americana ha tagliato il traguardo in 51?46 secondi, abbassando di 44 centesimi il tempo irida ...