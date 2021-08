Olimpiadi, Cunha oro nella 10 chilometri. Bruni flop e lacrime (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - La 29enne brasiliana Ana Marcela Cunha ha vinto l'oro nella 10 chilometri di fondo femminile nel nuoto. All'Odaiba Marine Park, la sudamericana si è aggiudicata il titolo olimpico ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - La 29enne brasiliana Ana Marcelaha vinto l'oro10di fondo femminile nel nuoto. All'Odaiba Marine Park, la sudamericana si è aggiudicata il titolo olimpico ...

