Manchester City: Jack Grealish è a un passo dalla firma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Daily Mail riporta di una imminente fine della telenovela legata a Jack Grealish, con l'Aston Villa che avrebbe accettato l'offerta monstre di 100 milioni di sterline del Manchester City. Il centrocampista è atteso infatti in città per completare gli ultimi passi contrattuali prima di diventare un nuovo calciatore del club campione d'Inghilterra. L'affare Grealish entra già nella storia: mai infatti un calciatore inglese era stato valutato oltre le 100 milioni di sterline.

