Lukaku, il cielo è sempre più Blues. Cronaca della giornata (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il cielo di Romelu Lukaku è sempre più… Blues. Il Chelsea lo aspetta, Roman Abramovich sta preparando un’offerta ufficiale, avvicinandosi e magari toccando quota 130 milioni, la cifra che chiede l’Inter senza contropartite tecniche. Le manifestazioni di proteste dei tifosi sono legittime perché tutti si aspettavano la conferma del colosso belga. Ma le cose sono cambiate, almeno dal 27 luglio quando annunciammo per la prima volta l’irruzione del Chelsea per Romelu. L’Inter ha chiesto a Federico Pastorello una presa di posizione sua o del suo assistito in relazione al fatto che sia stato Lukaku a chiedere ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildi Romelupiù…. Il Chelsea lo aspetta, Roman Abramovich sta preparando un’offerta ufficiale, avvicinandosi e magari toccando quota 130 milioni, la cifra che chiede l’Inter senza contropartite tecniche. Le manifestazioni di proteste dei tifosi sono legittime perché tutti si aspettavano la conferma del colosso belga. Ma le cose sono cambiate, almeno dal 27 luglio quando annunciammo per la prima volta l’irruzione del Chelsea per Romelu. L’Inter ha chiesto a Federico Pastorello una presa di posizione sua o del suo assistito in relazione al fatto che sia statoa chiedere ...

