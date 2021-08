Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lucy Boynton sarà Maria Antonietta in Chevalier de Saint-Georges - papelpop : Lucy Boynton será Maria Antonieta no filme “Chevalier”: -

Ultime Notizie dalla rete : Lucy Boynton

Cinematographe.it - FilmIsNow

Dopo Kirsten Dunst e Diane Kruger, un'altra attrice è pronta ad interpretare sul grande schermo Maria Antonietta. Come riporta in esclusiva Deadline , l'attrice britannicaè entrata nel cast di Chevalier , film diretto da Stephen Williams. Prodotto dalla Searchlight, il film vedrà come protagonista Kelvin Harrison Jr. nei panni di Joseph Boulogne Chevalier ...Starring Gbenga Akinnagbe,, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, ...L'attrice britannica Lucy Boynton porterà nuovamente sul grande schermo la figura della regina francese di Maria Antonietta.La nostra recensione di Modern Love 2, la nuova stagione della serie in uscita su Amazon Prime Video che racconta i sentimenti umani ...