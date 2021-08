LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri tra dubbi e speranze (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming gare Nuoto di fondo a Tokyo 2021 – Le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri prima della 10 km olimpica – I favoriti delle 10 km in acque libere di Tokyo 2021 – La cronaca della 10 km in acque libere femminile – Le dichiarazioni di Fabrizio Antonelli alla vigilia della 10 km Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km maschile di Nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Tokyo. All’Odaiba ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming garedi2021 – Le dichiarazioni diprima della 10 km olimpica – I favoriti delle 10 km in acque libere di2021 – La cronaca della 10 km in acque libere femminile – Le dichiarazioni di Fabrizio Antonelli alla vigilia della 10 km Buongiorno e bentrovati alladella 10 km maschile diin acque libere delledi. All’Odaiba ...

