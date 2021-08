Il Napoli rovina la festa del Wisla: 2-1 con gol di Politano e Machach (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli rovina la festa del Wisla che ha chiamato la società partenopea per festeggiare i 115 anni di storia. Si è giocato a Cracovia. Il Napoli, andato sotto dopo pochissimi minuti, ha poi recuperato nella ripresa con Politano e Machach che già aveva segnato al Bayern. Nel primo tempo, Politano ha sbagliato un rigore. Buona la prestazione della squadra di Spalletti che ha mostrato la sua anima volta alla costruzione del gioco. Il Napoli ha disputato un discreto match, in continuità con quella vinto 3-0 all’Allianz contro il Bayern ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Illadelche ha chiamato la società partenopea per festeggiare i 115 anni di storia. Si è giocato a Cracovia. Il, andato sotto dopo pochissimi minuti, ha poi recuperato nella ripresa conche già aveva segnato al Bayern. Nel primo tempo,ha sbagliato un rigore. Buona la prestazione della squadra di Spalletti che ha mostrato la sua anima volta alla costruzione del gioco. Ilha disputato un discreto match, in continuità con quella vinto 3-0 all’Allianz contro il Bayern ...

Advertising

napolista : Discreta amichevole degli uomini di Spalletti che nella ripresa rimontano il gol incassato per errore di Rrahmani.… - PitSam7 : Chi ha comprato per l'ennesima volta la partita del Napoli amichevole a 10 euro è la rovina - RecInHome13 : @l_patrizia 'Per far andare più veloce Milano, bisogna rallentare Napoli m' (cit.) Si i bocconiani sono uno dei cap… - MariAnn08987970 : @emergenzavvf @Viminale 2008, partecipi, colleghi,TORRESI NAPOLI X ANTICRISTO ROVINA ???????????????PLAGIO mediatico 100… - antonioilbarone : @ADeLaurentiis posso solo dire che la rovina del Napoli è il Presidente!!ora che stiamo per archiviare la becera fi… -