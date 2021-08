Crespelle ricotta e spinaci al forno | un piatto unico con pochissime calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ospiti a pranzo? Ecco come preparare uncon poche calorie che li farà impazzare. Di seguito la ricetta completa per cucinare delle buonissimealcon. Ingredienti: 430 ml di latte intero 180 grammi di farina 00 3 uova 10 grammi di burro Un pizzico di sale fino da cucina. Con queste dosi otterrete circa 12. Per fare la besciamella vi serviranno: 700 ml di latte intero 40 grammi di burro 40 grammi di farina 00 Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di noce moscata. Per il ripieno delle vostre ...