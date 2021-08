Covid Usa, allarme Fauci: “Rischio variante peggiore di Delta” (Di mercoledì 4 agosto 2021) I contagi da coronavirus spinti dalla variante Delta negli Usa stanno crescendo in modo “molto rapido” negli Usa e potrebbero raddoppiare nelle prossime settimane toccando i 200mila al giorno, ha avvertito oggi l’immunologo Anthony Fauci. Il Paese potrebbe trovarsi “nei guai” entrando nell’autunno, a meno che una grande percentuale di americani non vaccinati non decida di vaccinarsi, dato che esiste una possibilità reale che emerga una nuova variante che sfidi l’efficacia dei vaccini esistenti, ha detto il consigliere medico capo del presidente Joe Biden in un’intervista con Mc Clatchy, che pubblica 29 giornali in 14 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) I contagi da coronavirus spinti dallanegli Usa stanno crescendo in modo “molto rapido” negli Usa e potrebbero raddoppiare nelle prossime settimane toccando i 200mila al giorno, ha avvertito oggi l’immunologo Anthony. Il Paese potrebbe trovarsi “nei guai” entrando nell’autunno, a meno che una grande percentuale di americani non vaccinati non decida di vaccinarsi, dato che esiste una possibilità reale che emerga una nuovache sfidi l’efficacia dei vaccini esistenti, ha detto il consigliere medico capo del presidente Joe Biden in un’intervista con Mc Clatchy, che pubblica 29 giornali in 14 ...

