Covid, il virologo Pregliasco: “Vacanze? Meglio starsene a casa” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Covid, Pregliasco: “Con la variante Delta Meglio stare a casa che andare in vacanza” “Consigli per chi vuole andare in vacanza? Meglio starsene a casa”: non usa mezzi termini il virologo dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, parlando dei rischi a cui si va incontro durante le ferie a causa della variante Delta del Covid. Interpellato dall’Adnkronos per fornire il suo personale “galateo anti-Covid” per chi in questi giorni è in procinto di partire, l’esperto ha premesso: “Le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021): “Con la variante Deltastare ache andare in vacanza” “Consigli per chi vuole andare in vacanza?”: non usa mezzi termini ildell’Università Statale di Milano, Fabrizio, parlando dei rischi a cui si va incontro durante le ferie a causa della variante Delta del. Interpellato dall’Adnkronos per fornire il suo personale “galateo anti-” per chi in questi giorni è in procinto di partire, l’esperto ha premesso: “Le ...

