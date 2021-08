Covid 19 in Campania, bollettino del 3 agosto: 496 positivi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 3 agosto, parla di 496 nuovi positivi su 7.863 tamponi analizzati. L’Unita’ di crisi della regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 496. I tamponi molecolari del giorno sono 7.863 e quelli antigenici 6.406. Un decesso nelle ultime 48 ore; Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 agosto 2021)19 in: ildi ieri, martedì 3, parla di 496 nuovisu 7.863 tamponi analizzati. L’Unita’ di crisi della regione informa che idel giorno al19 insono 496. I tamponi molecolari del giorno sono 7.863 e quelli antigenici 6.406. Un decesso nelle ultime 48 ore;

