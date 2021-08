Corsport: Cracovia-Napoli, le amichevoli devono avere un senso anche se un senso non ce l’hanno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi il Napoli gioca la sua seconda amichevole internazionale. Una toccata e fuga in Polonia dove – alle 18 in pay per view – affronterà il Wisla Cracovia. Il Napoli ha lasciato Osimhen a Castel Volturno per farlo riposare e allenare in tranquillità con gli azzurri reduci dalle Nazionali. Un amichevole un po’ forzata come lascia intuire il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Ricordiamo che al ritorno poi si partirà per Castel di sangro dove comincerà la seconda tranche del ritiro azzurro. Le amichevoli devono avere un senso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi ilgioca la sua seconda amichevole internazionale. Una toccata e fuga in Polonia dove – alle 18 in pay per view – affronterà il Wisla. Ilha lasciato Osimhen a Castel Volturno per farlo riposare e allenare in tranquillità con gli azzurri reduci dalle Nazionali. Un amichevole un po’ forzata come lascia intuire il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Ricordiamo che al ritorno poi si partirà per Castel di sangro dove comincerà la seconda trdel ritiro azzurro. Leun...

