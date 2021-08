"Chiude" in casa coppia con un'auto in fiamme davanti alla porta, arrestato 31enne (Di mercoledì 4 agosto 2021) Avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli in casa con un’auto data alle fiamme davanti alla porta blindata dell’ingresso dell’abitazione, a Terlizzi, in provincia di Bari. Un 31enne di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 agosto 2021) Avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli incon un’data alleblindata dell’ingresso dell’abitazione, a Terlizzi, in provincia di Bari. Undi...

Advertising

ernestocarbone : Casaleggio annuncia che chiude Rousseau e apre Camelot. La prossima sarà la casa di Barbie. - ccatechismo : qua sta ancora diluviando maro, e ci si chiude in casa altrimenti si rischia di essere sotterrati da una frana e di… - RottoMeso : @Ziggy10316100 @LucioMalan Avere umanità non significa farsi prendere in giro. Non capisce? Lei la porta di casa la… - punjabiSheva : RT @InSeedorf: Almeno l'era berlusconiana, quando si chiuse, lasciò sulla bacheca trofei e notti magiche. Qui siamo di fronte a un rubinett… - AnichiniValerio : RT @InSeedorf: Almeno l'era berlusconiana, quando si chiuse, lasciò sulla bacheca trofei e notti magiche. Qui siamo di fronte a un rubinett… -