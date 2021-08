Cesare di Love Island Italia svela in che rapporti è rimasto con Giulietta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cesare Pontigia e Giulietta Romano di Love Island Italia, dopo l’esperienza nella villa di Giulia De Lellis, sono rimasti in buoni rapporti o hanno definitivamente chiuso? A rispondere a questa domanda è stato proprio il ristoratore fiorentino su Instagram. “Quando ho deciso di uscire e chiudere, ho deciso di farlo con lei anche nella vita vera, ma chiudendola in ottimi rapporti. Quello che è successo ci ha avvicinato molto, non aveva senso litigare: semplicemente non ci siamo trovati per tante cose. Ci siamo risentiti, come ho fatto con tutti, e l’ho invitata a Firenze ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021)Pontigia eRomano di, dopo l’esperienza nella villa di Giulia De Lellis, sono rimasti in buonio hanno definitivamente chiuso? A rispondere a questa domanda è stato proprio il ristoratore fiorentino su Instagram. “Quando ho deciso di uscire e chiudere, ho deciso di farlo con lei anche nella vita vera, ma chiudendola in ottimi. Quello che è successo ci ha avvicinato molto, non aveva senso litigare: semplicemente non ci siamo trovati per tante cose. Ci siamo risentiti, come ho fatto con tutti, e l’ho invitata a Firenze ...

