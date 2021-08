Basta ipocrisie | spazio al doping senza limiti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il dibattito sulsollevato dal Washington Post e dal Times sul risultato di Marcell Jacobs che ha vinto i 100 metri in 9’’80, che sia stato generato da reali dubbi giornalistici o da semplice rodimento, parte comunque da un presupposto sbagliato, moralistico e fuori dal tempo: che doparsi per un atleta sia sbagliato, non etico, antisportivo. Questa visione è figlia dello sport come disciplina, come educazione, come cultura: una visione ipocrita, retorica e falsa. Quando la gente paga un biglietto per entrare in uno stadio o si piazza sul divano con una birra in mano e una ciotola piena di nachos non è per vedere quanto sono disciplinati, colti e ben educati i nostri ...