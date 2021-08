Basket femminile | Olimpiadi Tokyo | la Serbia pone fine al sogno Cina | l’ultimo quarto vale la semifinale

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Soltantosalva lada una gran prova dellaper l’ingresso inalledi. Anzi, visto l’andamento del torneo si potrebbe quasi dire che è proprio la formazione cinese ad aver perso un’occasione notevole, sebbene sia nota la forza del gruppo serbo. 70-77 il risultato finale, con un ultimoda antologia delle Campionesse d’Europa e il trio Jelena Brooks-Sonja Vasic-Ana Dabovic a 18, 16 e 13 punti rispettivamente (Vasic anche in doppia doppia con 10 rimbalzi). Alle cinesi non bastano Yueru Li (12), Xu ...

Soltanto l'ultimo quarto salva la Serbia da una gran prova della Cina per l'ingresso in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo. Anzi, visto l'andamento del torneo si potrebbe quasi dire che è proprio la f ...
Subito una sorpresa nel tabellone dei quarti di finale del Torneo Olimpico femminile. La Serbia, entrata nella corsa all'oro come seconda classificata del ...