2034 | A Novel of the Next World War

(Di mercoledì 4 agosto 2021) "Il Mediterraneo asiatico”, così è definito il Pacifico occidentale da molti strateghi navali. Si ricollegano all’epoca Ming, nel XV secolo, quando era controllato dalla flotta dell’ammiraglio Zheng He, entrato nella storia e nella leggenda (come accade ai grandi della Cina) per le sue spedizioni. Zheng He è il nome di una portaerei in grado di neutralizzare i sistemi elettronici delle navi della VII flotta americana nell’Indo-Pacifico grazie a un’avanzatissima intelligenza artificiale. Un nome, un destino: le spedizioni di quell’epico ammiraglio avevano lo scopo di ampliare la sfera d’influenza cinese secondo i princìpi di Sun Tzu e Confucio. L’ammiraglio faceva vanto di non condurre ...

A un certo punto della conversazione, Marco Minniti, gran divoratore di letture in inglese, prende un libro accatastato sulla sua scrivania,: A Novel of the Next World War, romanzo scritto da un grande narratore e da un ammiraglio, che in poche settimane ha scalato le classifiche americane e sta facendo discutere l'establishment... Perché la Tunisia ci riguarda. E perché bisogna agire correndo il rischio dell'errore. La terza vita dell'ex ministro a capo della Fodazione Med-Or...