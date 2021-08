Venezia 2021: Becoming Led Zeppelin di Bernard MacMahon presentato Fuori Concorso (Di martedì 3 agosto 2021) Il documentario sui leggendari Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, sarà presentato Fuori Concorso alla Mostra di Venezia 2021. Becoming Led Zeppelin, diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, con Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, entra a far parte della sezione Fuori Concorso della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) Il documentario sui leggendari LedLed, saràalla Mostra diLed, diretto da(American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, con Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, entra a far parte della sezionedella 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di...

Advertising

la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2021 | #Venezia78 #JaneCampion è in #Concorso con THE POWER OF THE DOG, storia dei fra… - Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, l’Anm di Venezia: “Qui il 59% dei processi d’Appello dura più di due anni. In fumo procedimenti p… - cinefilosit : Venezia 78: Becoming Led Zeppelin di Bernard MacMahon entra nel Fuori Concorso #ILoveCInefilos - VittorioPalumbo : RT @_MicroMega_: Nel nuovo numero di MicroMega in edicola [ -