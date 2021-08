Ufficiale | Benedetti e Marconi dal Pisa all’Alessandria

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 3 agosto 2021) L’Alessandria ha annunciato tramite i propri canali ufficiali un doppio innesto dal: si tratta del difensore Simonee dell’attaccante Michele. Firma fino al 2023 per entrambi, persi tratta di un ritorno ai Grigi. Ecco il comunicato: “L’Alessandria comunica l’ingaggio a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023 daldel difensore Simone, 29 anni, 83 gare in due stagioni e mezza, in serie B in maglia nerazzurra, difensore centrale tra i più affidabili ed esperti della categoria, ha giocato 324 partite in carriera, di ...