Tokyo 2020, canoa sprint: Carrington vince l'oro nel K1 200 metri, 7° posto per Genzo (Di martedì 3 agosto 2021) Lisa Carrington si mette al collo la medaglia d'oro nel K1 200 metri per quanto riguarda la canoa sprint alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La neozelandese rispetta i pronostici della vigilia e va a dominare una finale con il tempo di 38.120. Alle sue spalle, rispettivamente argento e bronzo, ci sono la spagnola Teresa Portela e la danese Emma Jorgensen. Francesca Genzo era l'unica italiana presente in finale dopo aver superato il penultimo atto qualche minuto prima: la ventisettenne di Trieste si è staccata man mano dalle prime posizioni, chiudendo al settimo ...

