Simone Biles difende Vanessa Ferrari dagli haters: ecco cosa è successo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Simone Biles e Vanessa Ferrari si sono scritte su Twitter poco prima di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo ed il motivo è stato un misunderstanding. Alcune fan dell’atleta americana, infatti, avrebbero accusato l’italiana di essere razzista e di aver pronunciato una brutta frase contro la loro beniamina, nel dettaglio la frase incriminata sarebbe: “La prossima volta dovrò tingermi la faccia di nero per vincere“. Frase che effettivamente è stata pronunciata nel 2013 ma non da Vanessa Ferrari, bensì da Carlotta Ferlito, altra atleta livida di rabbia per aver mancato il podio per un pelo. La ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021)si sono scritte su Twitter poco prima di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo ed il motivo è stato un misunderstanding. Alcune fan dell’atleta americana, infatti, avrebbero accusato l’italiana di essere razzista e di aver pronunciato una brutta frase contro la loro beniamina, nel dettaglio la frase incriminata sarebbe: “La prossima volta dovrò tingermi la faccia di nero per vincere“. Frase che effettivamente è stata pronunciata nel 2013 ma non da, bensì da Carlotta Ferlito, altra atleta livida di rabbia per aver mancato il podio per un pelo. La ...

Advertising

Eurosport_IT : Bentornata, Simone Biles! ???? La ginnasta americana nel giorno del suo ritorno in gara conquista la medaglia di bro… - bradlander : More Simone Biles. Less Andrew Cuomo. - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Simone Biles saluta #Tokyo2020 con un bronzo e tanti applausi. La campionessa statunitense della ginnas… - tolovethedamned : RT @drogonsdaughter: omaggio di Taylor Swift a Simone Biles prima della finale alla trave ?? p.s. no ma non sto piangendo, assolutamente n… - glooit : Il pianto liberatorio di Simone Biles, nelle sue Olimpiadi anche un lutto inaspettato: “È esausta” leggi su Gloo… -