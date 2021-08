Pessina: “Vorrei risentire il calore della presenza dei tifosi. Ecco dove possiamo arrivare con l’Atalanta” (Di martedì 3 agosto 2021) Matteo Pessina nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla prossima stagione con l’Atalanta. “Per il torneo la mia unica speranza è che si torni a giocare con il pubblico. Quest’anno tra tamponi e quarantene è stato drammatico. Vorrei risentire il calore della presenza dei tifosi. E anche per questo è giusto vaccinarsi. Per l’Atalanta, che è una società modello per organizzazione, centro giovanile e persino bilanci in regola nonostante la pandemia, posso solo dire, altrimenti il mister mi rimprovera, che ci ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Matteonel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla prossima stagione con. “Per il torneo la mia unica speranza è che si torni a giocare con il pubblico. Quest’anno tra tamponi e quarantene è stato drammatico.ildei. E anche per questo è giusto vaccinarsi. Per, che è una società modello per organizzazione, centro giovanile e persino bilanci in regola nonostante la pandemia, posso solo dire, altrimenti il mister mi rimprovera, che ci ...

Advertising

clarice4680379 : A quanto pare Matteo Pessina si è lasciato. Ora vorrei dire: amore mio, sono single, chiamami. TI ASPETTO CON ANSIA - lessssssgoooo : non vorrei dirlo però io te lo fa avevo detto a @sangiuslola che matteo pessina lo potevamo prendere perché credevo… - weirdylena : Pessina sembra essere uno dei topic del giorno e vorrei dire bono ma ho un impressione di lui non molto positiva, m… - malumasunshine : pessina e alessandra non so perché si siano lasciati ma vorrei tanto che tornassero erano così carini :( - XDEFENCVLESS : vian cessa ha eliminato tutti i post con pessina idem lui,non vorrei dire ma non é che si sono lasciati????? -