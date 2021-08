Nexi | intesa con Alpha bank per servizi di pagamento in Grecia

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Il gruppo bancario grecohanno avviato una partnership strategica con la sottoscrizione di un memorandum of understanding relativo allo spin-off del ramo merchant acquiring diin una società di nuova costituzione nella qualeacquisterà una partecipazione del 51% del capitale sociale per un esborso di cassa di 157 milioni, che riflette un Enterprise Value (EV) di Euro 307 milioni (per il 100% dell’EV del ramo merchant acquiring di), più un earn-out fino a 30,6 milioni (corrispondente ad un ammontare ...

