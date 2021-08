Milan | la Juventus irrompe su un obiettivo per la trequarti

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 agosto 2021) Lavorrebbe provare a prendere Isco dal Real Madrid. Stando a quanto riferiscono dalla Spagna, i bianconeri sarebbero tornati sul fantasista spagnolo, in uscita dal Real Madrid. I blancos chiedono circa 25mln per lasciarlo partire. à Sul calciatore, però, c’è da tempo il, che segue l’ex Malaga per il dopo Calhanoglu. I media spagnoli riportano che Isco sarebbe in contatto con Diaz per parlare del progetto rossonero. Sarà duello fino alle fine con Maldini in prima fila, pronto a regalare a Pioli un grande colpo per la. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.