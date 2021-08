Mijain Lopez, il cubano nella leggenda come Lewis e Phelps: quarto oro ai Giochi nella lotta greco-romana. E dedica la vittoria a Castro (Di martedì 3 agosto 2021) Un campione senza eguali nella storia della lotta greco-romana: con la vittoria ai Giochi di Tokyo Mijain Lopez è entrato di diritto nella leggenda delle Olimpiadi. Il lottatore cubano ha vinto a 38 anni la sua quarta medaglia d’oro in carriera contro il georgiano Iakoba Kajaia. Un traguardo senza età, questo, che proietta Lopez nel pantheon degli sportivi più vincenti di sempre nello stesso evento olimpico, al fianco di nomi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Un campione senza egualistoria della: con laaidi Tokyoè entrato di dirittodelle Olimpiadi. Iltoreha vinto a 38 anni la sua quarta medaglia d’oro in carriera contro il georgiano Iakoba Kajaia. Un traguardo senza età, questo, che proiettanel pantheon degli sportivi più vincenti di sempre nello stesso evento olimpico, al fianco di nomi ...

