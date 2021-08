LETINO HA PERSO UN TESORO | LO SCULTORE STOLU NON È PIÙ

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 4 agosto 2021)(Caserta) – Gino Iorio e Luigi Stocchetti, in arte(Caserta) – I paesaggi ameni, la sorgente dell’acqua Lete, le sculture di: queste le perle di, suggestivo borgo situato nel cuore del Parco Nazionale del Matese in Provincia di Caserta. Da pochi giorni, questo il suo nome d’arte che deriva dalle iniziali di Stocchetti Luigi, non è più. L’ultimo incontro circa quattro mesi fa. Durante il nostro solito chiacchierare, io seduto sopra una delle sue ciclopiche sculture e lui con martello e scalpello a battere la pietra, le sue parole mi restano impresse ...