Kane Tottenham | rapporti tesissimi | gli Spurs multeranno l’attaccante

(Di martedì 3 agosto 2021): glisono pronti a multareinglese. Il motivo Per il secondo giorno consecutivo Harrynon si è presentato sui campi di allenamento dele non ha svolto i test necessari per svolgere l’attività agonistica. Secondo quanto riportato da The Sun, continua il braccio di ferro trainglese e il: il centravanti e capitano dell’Inghilterra vuole andare al Manchester City. Glisarebbero pertanto pronti a multare ...

non va in ritiro, ma illo dà al City solo per 200 milioni Mercato, la Juve chiude per Kaio Jorge. Milan tra Ilicic e Isco. Romero alsi fa Mercato, il Real offre 100 milioni ...Continua a tenere banco la telenovela Harryin casa. L'attaccante inglese, che si sarebbe dovuto presentare lunedì al centro di allenamento degli Spurs, secondo quanto riportato dal Daily Mail sarebbe in quarantena. Il 28enne ...Harry Kane vuole lasciare il Tottenham. È chiaro, è evidente, altrimenti avrebbe dichiarato l’intenzione di giocare ancora nel club del Nord di Londra. Lo ha dimostrato ieri, non presentandosi al cent ...Kane Tottenham, rapporti tesissimi: gli Spurs sono pronti a multare l’attaccante inglese. Il motivo Per il secondo giorno consecutivo Harry Kane non si è presentato sui campi di allenamento del Totten ...